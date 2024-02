"Scarichi nel Panaro, adesso basta. Arpae vigili sull’inquinamento"

"Arpae chiarisca sullo scarico della ditta Far Pro nel fiume Panaro". Questo, in estrema sintesi, è quanto chiede la consigliera comunale di San Cesario, Sabina Piccinini, che da tempo si occupa della vicenda. "Per due volte, nel 2023 – spiega Piccinini - i tecnici Arpae hanno effettuato, alla presenza del nostro gruppo consiliare, controlli allo scarico in Panaro del depuratore della ditta "Far Pro spa" di Spilamberto. Entrambe le volte lo scarico delle acque industriali stranamente non era in funzione. Un evento anomalo ed inspiegabile, che ha portato il nostro gruppo consiliare ad attivarsi con una richiesta di chiarimenti al responsabile del Servizio Territoriale di Arpae. A distanza di più di un mese, però, nessuna risposta ci è pervenuta. Le immagini della scorsa estate ai piedi dello scarico sono ancora impresse nella mente: macchie rosse e schiuma bianca che galleggiano in un fetore irrespirabile, un fiume irriconoscibile, un degrado inaccettabile. Quante volte, nell’anno appena trascorso, l’impianto di depurazione non ha funzionato come doveva? E, in tal caso, dove sono finiti i reflui di lavorazione? A queste precise domande Arpae non ci risponde. Tecnici ed amministratori – prosegue Piccinini - continuano a far finta di nulla, a considerare gli accumuli di schiuma nel letto del fiume un fenomeno dei periodi di secca. Nessuna soluzione viene prospettata per risolvere un problema che si ripresenta da tempo. Per le industrie dei sottoprodotti di origine animale, la normativa comunitaria stabilisce, quale condizione vincolante per il rilascio dell’autorizzazione, l’utilizzo delle migliori tecnologie possibili. L’impianto di depurazione della "Far Pro spa" utilizza le migliori tecnologie possibili? Anche a questa domanda Arpae non risponde".

Marco Pederzoli