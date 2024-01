Scarlata fallisce un rigore. Terre, pari di rimpianti

CORREGGESE

0

TERRE DI CASTELLI

0

CORREGGESE: Cipriani, Colombo, Ughetti (36’st Truzzi), Gigli, Benedetti, Vezzani, Simoncelli (46’st Galletti), Galli, Solinas (40’st Staiti), Luppi, Leonardi. A disp.: Cavazza, Hedman, Davoli, Mollicone, Catellani, Candeloro. All. Gallicchio.

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta (29’st Sakaj), Dembacaj, Hajbi, Esposito E, Pampaloni, Esposito L, Malo (40’st Stanco), Scarlata (23’st Hoxha). A disp.: Venturelli, Den Driss, Bruno, Operato, Ferrari, Prandini. All. Domizi.

Arbitro: Iudicone di Formia

Note: ammoniti: Gargano, Dembacaj, Ughetti, Vezzani, Simoncelli

Finisce senza reti la super sfida del "Borelli" fra Correggese e Terre di Castelli. Il merito è soprattutto dei due portieri Cipriani e Auregli, grandi protagonisti della gara con le loro parate, e del rigore mandato out da Scarlata a inizio ripresa, che avrebbe potuto indirizzare la gara. Un risultato che tiene la squadra di Domnizzi a +2 sui reggiani, ma che è gradito solo alla Cittadella capolista che guadagna 2 punti su entrambe e 3 sul Castelfranco sconfitto, mentre l’unica inseguitrice a fare il pieno è il Nibbiano, ora secondo. Dopo 4’ Galli impegna Auregli e sul ribaltamento è Colombo che, praticamente sulla linea di porta, evita il gol sul tiro di Scarlata. Al 26’ Solinas triangola con Simoncelli e prova a superare Auregli di testa ma ancora una volta il portiere oronero si supera. Nella ripresa l 13’ l’occasionissima per la squadra di Domizzi: dopo un contatto in area il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto, sul punto di battuta si presenta Scarlata che spiazza Cipriani, ma la sua conclusione è troppo angolata ed esce alla destra del palo. Nel finale ci provala squadra di Gallicchio, ma prima il tiro di Staiti dalla distanza viene deviato in corner e, successivamente sul cross di Simoncelli, è Leonardi che arriva alla conclusione trovando però ancora una volta Auregli sulla propria strada a negargli la gioia del gol e così le due squadre si devono accontentare di un punto a testa