Scarponi, bastoncini e ciaspole: ecco gli itinerari

Se lo sci da discesa è per ora limitato ad alcune piste, l‘escursionismo invernale in questo periodo conta -come lo scorso anno- di fare il ‘pieno’ sugli itinerari appenninici. Dove possibile si useranno le ciaspole da neve, altrimenti si andrà con scarponi e bastoncini per salutare dal crinale il 2023 e dare il benvenuto al 2024 con una quotidiana offerta di escursioni dalle varie associazioni con guide di montagna. L’ass.ne ‘Via dei Monti’ (info 348.6938044) prevede per sabato 30 l’escursione mattutina tra i boschi di faggi nelle terre di Matilde di Canossa (Frassinoro), domenica 31 la classica escursione invernale al lago Santo (ritrovo al lago ore 9.30), mentre per il Capodanno… ‘Cosa c’è di meglio, per smaltire le calorie delle feste, che iniziare il nuovo anno sulla neve circondati dalla natura e dai meravigliosi panorami del Cimone?’ (partenza da Fiumalbo ore 9.30). L’ass.ne Stray Dogs Outdoor (tel. 351.5315915) prevede per il 30 dicembre una ciaspolata o escursione per famiglie alle Polle di Riolunato con cena in rifugio, il 31 San Silvestro sulle ciaspole al Lago Santo, e per Capodanno due distinte escursioni nella zona di Fiumalbo, una mattutina ‘ad ovest dei Lagoni’ ed una serale adatta anche ai bambini ‘Tramonto al Balzo’ con cena in rifugio. Numerose anche le escursioni guidate nella zona del Cimone e delle Piane di Mocogno. Per il ‘fai da te’ immancabili le semplici gite ad ammirare il lago Santo (a quota 1501 metri) parzialmente ghiacciato, che già nei giorni scorsi ha attirato moltissimi visitatori.

g.p.