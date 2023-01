"Scarso feeling tra Mary e Modena Non ha senso dedicarle una strada"

di Stefano Luppi

"Ma fu vera gloria quella di Mary of Modena? Neppure gli Este gli dedicarono nulla…". Lo dice il neo presidente dell’istituto per la Storia del Risorgimento di Modena Mariano Brandoli, che intende in questo modo partecipare al dibattito aperto dallo scrittore Roberto Barbolini che, su queste pagine, ha parlato di ’damnatio memoriae’ riguardo Maria Beatrice d’Este (1658-1718), regina d’Inghilterra, Irlanda e Scozia per tre anni dal 1688. "Ho letto – prosegue Brandoli – l’ampia e appassionata pagina firmata da Barbolini. In effetti qui non si hanno particolari testimonianze artistiche o monumentali di questa sfortunata regina inglese modenese, cosa singolare per una dinastia come quella estense, sempre attenta alla pubblica rappresentazione della propria gloria. Di lei si conserva alla Galleria Estense solo un bel ritratto di giovane principessa mentre è raffigurata in pregevoli dipinti in Inghilterra, che varrebbe la pena esporre temporaneamente nella nostra città. Tuttavia trovo che il parallelo con Caterina de’ Medici sia alquanto azzardato. Caterina fu reggente di Francia dopo il marito Enrico II e madre di ben tre sovrani".

Per Brandoli ci sono tre cose ad accomunare le due donne: "Le origini italiane, il titolo di regina ed il dato di fatto che nelle loro città natali, Modena e Firenze, non vi sia una via a loro dedicata. Si tratta forse di ’cancel culture’ anche per Caterina de’ Medici? Oppure non è l’avere o meno intitolata una strada a determinare la reale importanza di un personaggio storico? Ma appunto gli stessi duchi estensi ed austro-estensi non esaltarono da par loro la figura di Mary, perché? Senza troppe ricerche, la risposta possiamo trovarla nella toponomastica modenese: lungo corso Adriano all’altezza di via Gallucci, vi è il pittoresco Largo Hannover, così chiamato a seguito del matrimonio del duca Rinaldo, fratello minore di Maria Beatrice, con Carlotta Felicita di Brunswick-Luneburg, cugina del nuovo re inglese Giorgio I di Hannover. Questa è la dinastia che aveva appena spodestato gli Stuart: pertanto esaltare la figura effimera di Mary, madre del pretendente Stuart in aperto conflitto armato con gli Hannover, risultava quanto meno improprio. Maria Beatrice, dal canto suo, dopo la partenza per l’Inghilterra dimostrò un ben scarso legame con la sua città d’origine. Parlare quindi oggi di ’cancel culture’ geminiana nei suoi riguardi è a ben vedere un assurdo. Che oggi gli si intitoli o meno una via è irrilevante – chiude Brandoli – e nulla ha a che fare con la ’cancel culture’. Al contrario, mitizzarne la figura non è che l’assegnare un’eccessiva importanza a una sfortunata vicenda".