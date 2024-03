Scarti del biomedicale per depurare l’acqua

Ricerche condotte da una azienda di Medolla, Medica Spa, leader nella produzione di apparecchiature biomedicali, in collaborazione col Cnr di Bologna potrebbero migliorare la qualità delle acque prelevate dal Po e potabilizzate a Pontelagoscuro dal Gruppo Hera. Nell’impianto posseduto dalla multiutility a Ferrara ieri è stato inaugurato il Water Living Lab (Laboratorio vivente dell’acqua), un impianto pilota sperimentale in grado di rimuovere i microinquinanti emergenti, i PFAS, sostanze persistenti nell’ambiente (derivati tipo teflon, impermeabilizzanti, scarti dell’industria chimica, ndr), potenzialmente presenti nelle acque da trattare ad uso idropotabile. Il processo avviene con la rimozione (assorbimento) dei microinquinanti utilizzando materiali innovativi, derivanti dal recupero di prodotti di scarto dell’industria biomedicale. Il Water Living Lab, cardine del progetto Life Remembrance per un investimento di oltre 2,5 milioni di euro, di cui 1,2 milioni finanziati dal programma europeo LIFE, è stato inaugurato alla presenza di numerose autorità, tra cui la responsabile Laboratorio ricerche di Medica e coordinatrice del progetto Letizia Bocchi.

Dottoressa Bocchi, come nasce l’idea?

"Uno dei nostri principali obiettivi era quello di recuperare uno scarto industriale che deriva dal processo di assemblaggio di membrane a fibra cava polimeriche in uso nel biomedicale, di cui siamo produttori come Medica. Esiste una fase di assemblaggio di queste fibre cave in cui le matasse vengono tagliate all’estremità e diventano scarto convogliato all’incenerimento. Insieme al Cnr di Bologna abbiamo pensato alla possibilità di riutilizzare questi materiali con l’obiettivo da un lato di ridurre il loro impatto ambientale, in secondo luogo creare un materiale ad alto valore aggiunto per il trattamento dell’acqua e la rimozione di contaminanti emergenti".

Quanto avete iniziato lo studio?

"Abbiamo iniziato questo progetto in sinergia col Cnr nel settembre 2021. Testando i risultati su piccola scala in laboratorio da parte del Cnr di Bologna si è visto che avevano prestazioni promettenti verso sia i PFAS, che antibiotici, coloranti, piombo, una serie di inquinanti". Con Hera come è nata la collaborazione?

"Hera ci ha offerto la possibilità di installare un impianto pilota presso il potabilizzatore di Pontelagoscuro che permette di testare questi materiali su scala reale e passare da una scala di laboratorio a raggiungere un vero e proprio prodotto che possa essere immesso sul mercato. Il test avviene in un ambiente protetto, nel senso che è stato installato su una deviazione e tratterà solo una piccola percentuale di acqua, anche per ridurre gli sprechi. Quest’acqua non viene bevuta dai cittadini". La sperimentazione dovrebbe durare circa un anno per raccogliere un numero di dati sufficiente. Alberto Greco