Scarti elettronici, siamo al secondo posto: "Ma si può fare meglio"

Nel 2024 Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ha gestito in Emilia-Romagna oltre 21.100 tonnellate di RAEE Domestici, equivalenti al peso di 58 airbus A380, facendo posizionare la regione al quarto posto nella classifica delle più virtuose d’Italia. In questa speciale graduatoria delle province, Bologna è al primo posto, con oltre 7.300 tonnellate di RAEE domestici gestiti, seguita da Modena (oltre 2.880 tonnellate), Forlì-Cesena (più di 2.290 tonnellate).

Tra i RAEE in Emilia-Romagna, prevalgono lavatrici, lavastoviglie e forni per oltre 11.360 tonnellate. Quasi 6.300 tonnellate sono invece rappresentate da frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il deposito di alimenti.

Il corretto trattamento dei RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE in Emilia-Romagna ha permesso di riciclare quasi 11.800 tonnellate di ferro, pari al peso di circa 7.374 Ferrari 812 Superfast, più di 2.440 tonnellate di plastica, equivalenti a quasi 980mila sedie da giardino, 502 tonnellate di rame, pari a 564 chilometri di cavi e 458 tonnellate di alluminio, l’equivaslente di 540mila moka da caffè.

Evitata l’emissione in atmosfera di 150.500 tonnellate di CO2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco di 151 chilometri quadrati) e ha permesso il risparmio di oltre 27.700.000 di kWh di energia elettrica (i consumi domestici annui di una città di 25.610 abitanti).

"I numeri dell’Emilia-Romagna, in calo del -4% rispetto al 2023, evidenziano le difficoltà che il nostro Paese incontra nella transizione all’economia circolare. A livello nazionale, i risultati di raccolta dei RAEE sono ancora troppo lontani dal target fissato dall’Unione Europea", sottolinea Giorgio Arienti, direttore Generale di Erion WEEE.