Scatta la caccia all’affare: "Mi piace quel trench, penso già alla primavera"

Con l’inizio dei saldi invernali sono tanti i cittadini che si riversano per le strade di Modena in cerca di un’occasione e, nonostante l’atmosfera spettrale che ieri mattina avvolgeva la città, gli amanti dello shopping hanno lentamente popolato il centro storico. Stando alle stime dell’Ufficio studi Confcommercio regionale, il periodo degli sconti iniziato venerdì, che proseguirà fino al 4 marzo, attirerà 1,5 milioni di famiglie in Emilia-Romagna per una spesa pro-capite di 137 euro a testa e un giro d’affari complessivo destinato ad aggirarsi sui 450 milioni. Anche sotto la Ghirlandina, dunque, è ufficialmente partita la caccia all’affare: tra i consumatori, c’è chi, sornione, passeggia fermandosi di fronte a ogni vetrina per lasciarsi stupire dalle offerte e chi, invece, procede spedito verso il negozio di fiducia con le idee ben chiare.

"Sto facendo due passi per vedere cosa si trova in giro – spiega Angela Toma – anche se non so ancora che cosa comprerò. Per ora mi piacerebbe acquistare un trench per la primavera, ma ho appena iniziato a dare un’occhiata alle vetrine e potrei cambiare idea". "Appena arrivata in centro – dichiara Anna Pagani – ho comprato tre maschere per il viso a prezzi scontati. Adesso proseguirò il tour per vedere se si trova qualcosa di interessante: ho già visto alcuni articoli che mi ispirano in diversi negozi, anche se gli sconti di rado superano il 30%. Tra coloro che passeggiano, c’è anche chi approfitta dei saldi per mettere le mani avanti in vista della prossima stagione invernale. "In generale non sono una spendacciona – racconta Francesca Avagliano – ma se avrò abbastanza tempo, farò un giro tra i negozi per capire se qualcosa mi servirà o meno. Di solito, in questo periodo cerco di giocare d’anticipo sulla stagione successiva e, al momento, ho già adocchiato qualche giacca che mi piace". Ancora, c’è chi ha in mente un acquisto preciso e scruta le vetrine per cercare l’occasione migliore. "Non abito più a Modena – le parole di Claudia Malagoli – e sono appena arrivata in centro con l’idea di comprare un maglione da abbinare a un pantalone che ha un colore particolare: spero di trovarlo. Intanto, ovviamente, mi lascerò ispirare in base a ciò che propongono i negozi". Come ci si può aspettare, sono tanti anche coloro che non hanno intenzione di acquistare nulla. "Credo di avere già abbastanza roba in casa – spiega, ridendo, Daniela Campolieti – quindi suppongo che non comprerò niente". "Non credo che acquisterò articoli – prosegue Tancredi Signorelli – non mi ritengo un buon cliente nel periodo dei saldi perché compro di rado e, quando lo faccio, so di che cosa ho bisogno. In ogni caso, non dubito che queste vetrine possano essere accattivanti per tante persone". Infine, ci sono anche coloro che hanno già anticipato tutti gli acquisti necessari. "Lavorando spesso nei weekend – conclude Linda Natali – ho poco tempo, quindi ho già comprato tutti gli articoli che mi servivano, trovando anche alcuni prodotti in sconto. Di rado vengo in centro storico ma, quando faccio shopping, preferisco sempre i negozi rispetto agli acquisti online".