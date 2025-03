Scatta l’allarme ladri. L’opposizione attacca:: "Più luce e controlli"

Ladri ancora in azione a San Cesario. Non molto distante da dove poche settimane fa era sparito un furgone (poi ritrovato), questa volta i malviventi hanno provato a entrare a casa di Andrea Cavallotti, in via Boschetti. A testimoniarlo è la stessa vittima: "Io non ero in casa ma, secondo quanto mi è stato riferito da un vicino, che è riuscito a mettere in fuga i ladri, erano circa le 18,30 quando hanno provato a introdursi attraverso il balcone. Fortunatamente, questa volta è andata bene". Sull’episodio sono intervenuti anche i consiglieri di Centrodestra per la Rinascita Mirco Zanoli e Lodovica Boni, che lamentano: "E’ già la terza volta in pochi mesi che siamo costretti a segnalare il rischio corso dagli abitanti di questa zona, chiediamo all’Amministrazione di intervenire con più illuminazione e l’installazione di videosorveglianza".

m.ped.