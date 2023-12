Scavi lungo l’argine del fiume Secchia, in campo anche l’unità cinofila

Vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri insieme alle unità cinofile hanno ripreso le ricerche, ieri, nelle aree in cui l’utenza in uso all’imprenditore ha agganciato le celle.

Per questo motivo le ricerche si sono concentrate su strada Villanova, area in cui è situato il cantiere di Lesignana località Quattro Ville, dove il cellulare dell’imprenditore è rimasto collegato fino alle 20.33 e Sassuolo, nei pressi di via Palestro dove il telefonino ha generato eventi fino alle 10 del 14 luglio. L’utenza, prima di ‘collegarsi’ a Sassuolo impegna poi celle di Modena, Fiorano e infine Sassuolo. Segno che l’imprenditore (o meglio, il suo telefonino) si è spostato. Le ricerche, ieri, si sono concentrate nei pressi del Secchia, come già avvenuto nel corso di altri sopralluoghi, vicino al quartiere Borgo Venezia, dove è stato rinvenuto il furgone dell’imprenditore. Pompieri, militari e volontari, insieme ai cani hanno setacciato chilometri di argine del Secchia – utilizzando anche mezzi attrezzati per gli scavi – e si sono spinti nella boscaglia ma, purtroppo, non è stato rinvenuto alcun elemento utile alle indagini. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura e sicuramente riprenderanno anche nei prossimi giorni. Nel caso in cui all’imprenditore fosse accaduto ciò che i familiari temono, ovvero che possa essere stato ucciso, non può essere escluso però che i responsabili abbiano portato altrove il cadavere dell’uomo, per poi cercare di depistare le indagini e ‘sistemare’ ad hoc il furgone, dove sono stati lasciati alcuni oggetti personali dell’imprenditore. Tutte ‘congetture’ al momento, purtroppo, ma i familiari sperano che presto la verità venga a galla.