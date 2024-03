Scelti i vincitori del premio Pico

Tre grandi personalità contemporanee sono i vincitori del Premio Pico della Mirandola. Quest’anno il prestigioso riconoscimento verrà assegnato in maggio a Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, Paolo Savona, presidente Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, e Matteo Zuppi, presidente della CEI – Conferenza Episcopale Italiana. La scelta annunciata dal direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Cosimo Quarta, è stata operata da un’apposita giuria, presieduta dall’economista Rainer Masera, di concerto con la Fondazione, di cui è presidente Francesco Vincenzi, che ha stabilito i premiati di questa sedicesima edizione. Con questa decisione si sono volute privilegiare figure distintesi in ambito internazionale, nazionale e culturale e filantropico con un’assegnazione "speciale" che ha guardato al ruolo giocato dalla chiesa nel perseguire la pace. Il Premio Pico della Mirandola si ispira al più illustre cittadino mirandolese, Giovanni Pico (1463-1494), la cui vita, breve ma intensa, ha lasciato una traccia indelebile nella storia culturale italiana ed europea. Assegnato dal 1989, dopo varie evoluzioni, oggi il riconoscimento consiste in un busto d’oro su cui è riprodotto il volto del filosofo umanista, così come emerso dalla ricostruzione fisionomica realizzata grazie agli studi compiuti sui suoi resti. Nelle edizioni passate il premio è stato destinato, tra gli altri, a: Jacques Delors, Fernando Botero, Carlo Azeglio Ciampi, Margherita Hack, Riccardo Muti, Luciano Ligabue, Mario Draghi, Sergio Marchionne.