"Scelto per dare voce ai territori più fragili"

di Gianpaolo Annese

"La scelta del partito è caduta su di me perché credo si sia voluto dare voce ai territori marginali", come la montagna. Presentazione ufficiale ieri mattina per Fabio Braglia presidente della Provincia,che ha tracciato le linee di mandato dei prossimi quattro anni. "Uno degli elementi – ha spiegato Braglia commentando il confronto a distanza di questi mesi con gli altri candidati del centrosinistra (Muratori e Paradisi tra gli altri) – che ha indotto il Partito democratico e il suo segretario Solomita a fare sintesi su di me credo sia stata la volontà di dare voce a territori marginali". Quanto alla proposta di legge sulla nuova Provincia (che prevede tra l’altro elezione diretta del presidente e affiancamento di una giunta), Braglia ha rimarcato di essere sostanzialmente favorevole. "È opportuno che la Provincia ritrovi una sua centralità e che soprattutto ritrovi una sua governance. Il fatto che si chieda ai sindaci di fare i primi cittadini, gli assessori delle Unioni dei Comuni, i presidenti delle Provincie, di essere a tutti i tavoli delle partecipate, non aiuta a far le cose nel migliore dei modi". L’unico dubbio "è che nel momento in cui si valorizzano le Province dal punto di vista normativo bisogna poi riconoscere loro le risorse economiche adeguate per dare delle risposte efficaci ai territori: se il tema invece diventa solo una questione di facciata ma in realtà le Province non hanno le risorse per intervenire facciamo solo arrabbiare di più i territori e creare delle aspettative che poi non si realizzano. Chiederemo al ministro e alla presidenza del Consiglio di aprire tavoli con nostre rappresentanze lungo questo iter legislativo per condurre in porto una riforma fatta bene".

Entrando nel merito del programma, il neo presidente ha annunciato la convocazione "subito del Consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, per avviare un serio approfondimento sulle tante questioni aperte che occorre presidiare, nella certezza che i percorsi partecipati siano quelli in grado di offrire le migliori soluzioni per territorio e cittadini: dalle infrastrutture in corso d’opera come la tangenziale di San Cesario e la Pedemontana, ma anche il completamento della ciclovia del Sole nell’area nord della e dei numerosi collegamenti ciclopedonali del territorio, oltre al potenziamento della terza corsia dell’autobrennero e la Cispadana, che insieme alla bretella Campogalliano Sassuolo rappresentano assi strategici per la nostra Provincia. Abbiamo già pronti interventi per oltre 27 milioni di euro sulle strade e oltre 53 milioni sull’edilizia scolastica, con nuove scuole in procinto di essere realizzate, palestre e miglioramenti sismici sulle strutture esistenti".

Sugli interventi per la viabilità provinciale prevista la manutenzione sui ponti, tra cui il ponte sul Panaro a Spilamberto e a Savoniero, sulla base di un piano da quasi 36 milioni di euro che riguarda oltre 40 ponti, le manutenzioni della rete dei quasi mille chilometri di strade provinciali. "Potrebbero arrivare anche le risorse del fondo Autobrennero, pari a 60 milioni di euro, destinate a migliorare la viabilità di collegamento con la A22 e legati alla concessione autostradale, per finanziare opere viarie tra le quali l’ammodernamento della strada provinciale 15 a Marzaglia con la realizzazione di una variante in corrispondenza dell’abitato, in vista della costruzione della bretella Campogalliano Sassuolo".