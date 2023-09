"Scenario drammatico: il tema della sicurezza deve essere prioritario"

Una piaga sempre più profonda. O meglio, una vera e propria "strage di lavoratori", così come conferma Aurora Ferrari, segreteria di Cgil Modena. Nella nostra regione, alla data del 30 giugno, il dato è di 38587 infortuni, "e nella nostra provincia alla stessa data si registrano 7620 infortuni denunciati, una media di 42 al giorno di cui 10 mortali – spiega –. I numeri più alti a livello provinciale si registrano nella fascia di età degli ultrasessantacinquenni: una diretta conseguenza dell’innalzamento dell’età pensionabile che costringe le persone a rimanere al lavoro fino ad età molto avanzata. Segue la fascia di lavoratori di età compresa tra i 55 e i 64 anni". Insomma, una vera e propria strage su cui i riflettori devono mantenersi accesi: "Da non sottovalutare, inoltre, è anche l’accelerazione dei tempi di lavoro, un aspetto che non viene coinciliato con quello della sicurezza – continua Ferrari –. Tale accelerazione, infatti, è aumentata soprattutto dopo il Covid. Ma non solo. Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbe essere prioritario, invece è stato totalmente derubricato dalla agenda politica di questo Paese e i segnali sono preoccupanti".

La ferita, infatti, si fa sempre più profonda. "È necessario aumentare i controlli: non si può più aspettare – prosegue Ferrari – serve inoltre una massiccia assunzione nei dipartimenti di prevenzione nelle Asl e nell’ispettorato del Lavoro. Ci risulta infatti che nella nostra provincia, a fronte di 48373 posizioni aziendali aperte per un totale di 311.000 lavoratori ci sono 43 ispettori: cosa emerge? Che la possibilità delle aziende di essere controllate sia una ogni vent’anni". "Chiediamo la chiusura delle aziende non regolari fino al momento in cui non si regolarizzano. Chiediamo una formazione continua e costante – conclude Ferrari –. La sicurezza non deve essere vista come un costo, ma come un investimento".