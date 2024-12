Montefiorino (Modena), 1 dicembre 2024 – Le ipotesi sono più di una: amava così tanto le camminate che magari, stanca, potrebbe essere scivolata in una zona impervia, non riuscendo per questo a chiedere aiuto. Oppure, la fiducia incondizionata verso il prossimo, legata alla sua fragilità, potrebbe averla spinta nella rete di un assassino, qualcuno di cui magari si fidava. Che fine ha fatto Daniela Ruggi?