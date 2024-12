Schena alla Cdr. Smile, colpo Bylyshi

Tiene banco il mercato dei dilettanti. In Promozione altro colpo del Montombraro che chiude a centrocampo per Pietro Generali (2001) dal Ravarino ed ex La Pieve, in arrivo in difesa Matteo Borri (2004) dal Castelnuovo. La Cdr Mutina affianca fra i pali a Chiossi il guardiano Alessio Schena (2002)(foto) ex Solierese e Ganaceto che era a Cavezzo, smentite le voci di un arrivo di Covili che non si muove da Correggio. La Pgs Smile si rinforza con l’attaccante Mikael Bylyshi (2005) in prestito dalla Sanmichelese dopo la prima parte di stagione al Casalgrande. Il San Felice saluta la punta 2001 Raffaele Buscè tornato al Sud e il centrocampista Riccardo Sacchetti (2003), andato alla Carpine. Il Fiorano cerca una punta e ha sondato Jocic dello United Carpi (ma è a un passo dalla Poggese, Promozione lombarda), Nadiri e Nartey che però non si muovono da United Carpi e Quarantolese. In Seconda lo Junior Finale è su bomber Luca Veratti (’92) liberato dal Ravarino, in quel caso potrebbe salutare Azzouzi.

Recuperi. Ufficiale la data di mercoledì 18 alle 20,30 per il recupero delle gare saltate domenica della 16^ di Eccellenza (tranne Vianese-Zola che va domani alle 21 a Fiorano) e Promozione, per la Prima categoria si andrà (ma manca l’ufficialità) a domenica 5 gennaio.

Aiac. Il nuovo presidente provinciale dell’Aiac Modena (Assoallenatori) per il quadrienno 2025-28 è Filippo Tonelli.

Davide Setti