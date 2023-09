Schiacciato dal trattore, trovato morto nel bosco

Tragedia ieri pomeriggio a Frassinoro, dove un anziano è stato ritrovato morto nel bosco, schiacciato sotto il suo trattore, forse a seguito di un malore durante le manovre del mezzo.

Quando due escursionisti hanno notato il mezzo ribaltato, purtroppo, per il 78enne non c’era più nulla da fare: la vittima è Gianfranco Palandri (nella foto), originario di Piandelagotti e residente in provincia di Lucca.

Una tragedia che ha colpito l’Emilia e la Toscana: Palandri aveva lavorato per una impresa edile e aveva anche prestato servizio come custode per una cartiera della Garfagnana.

Era molto conosciuto sia a Frassinoro, dove ha una abitazione a Casa Golino di Sotto (Piandelagotti), sia in Toscana dove viveva a Fabbriche di Vallico.

Era arrivato nel versante modenese per partecipare a una festa paesana. Ma la gita si è trasformata in tragedia.

Ieri, nel pomeriggio, l’incidente fatale sul quale ora saranno svolti accertamenti.

A dare l’allarme sono stati due escursionisti che stavano percorrendo il sentiero enigmistico in località Casa Boselli: il corpo esanime di Palandri era sotto il trattorino con il motore ancora in funzione.

Da chiarire se il mezzo si sia ribaltato per la pendenza del terreno o per altre cause. Non è escluso il fatto che l’anziano sia stato stroncato da un malore e in seguito abbia perso il controllo del mezzo restando schiacciato. Per i soccorsi sono intervenuti l’Avap, i vigili del fuoco volontari di Frassinoro e i vigili del fuoco di Pavullo insieme al nucleo con l’elicottero per consentire il recupero della salma.

Sul posto anche la finanza e i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Palandri lascia la moglie Enrica e due figli, Claudia e Maurizio oltre agli adorati nipoti.

Il 78enne era anche un appassionato del ballo liscio.

Generoso Verrusio