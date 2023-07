Schiaffeggia un minorenne, denunciato

Ancora episodi di violenza in centro storico e che, come spesso accade, vedono coinvolti giovani . Giovedì sera, infatti, un ragazzino minorenne, mentre si trovava in compagnia dei suoi amici in via Ganaceto, è stato avvicinato da un giovane che, senza apparenti motivazioni lo ha colpito con uno schiaffo per poi minacciarlo con un coltello. Il gruppo di minori si è rifugiato in un locale e subito è stata chiamata la polizia. Gli agenti della volante, subito intervenuti, dopo aver tranquillizzato il minore hanno acquisito elementi necessari ad identificare l’autore del grave gesto. Poco dopo i poliziotti hanno individuato il responsabile, un 18enne, seduto in una panchina di Piazza Mazzini. Il ragazzo è stato denunciato per minaccia aggravata, percosse e porto abusivo di armi. Infatti gli agenti lo hanno trovato in possesso di un coltello, occultato dietro la schiena e utilizzato per minacciare il minore oltre ad alcune dosi di droga. Il 18enne, noto per episodi analoghi, è stato appunto denunciato. Nei suoi confronti il questore a maggio aveva emesso un avviso orale ed ora potrebbe essere disposto un aggravamento del provvedimento