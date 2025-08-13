Schiamazzi e vandalismi, 44 identificati

Un mese di controlli serali, quello di luglio, per la Polizia Locale di Sassuolo che ha incrementato i pattugliamenti nei luoghi maggiormente frequentati come parchi e stazioni, ma anche in pieno centro storico, in concomitanza con i Giovedì Sotto le Stelle e gli altri appuntamenti di luglio, per prevenire e contrastare fenomeni come vandalismi e schiamazzi notturni. Durante i controlli in oggetto sono state identificate circa 44 persone e, in un caso, su segnalazione di cittadini, gli agenti sono intervenuti in una lite fra due adolescenti di origine italiana in viale San Giorgio: dopo aver chiamato il 118 i ragazzi sono stati consegnati ai rispettivi genitori.

I principali servizi in centro hanno riguardato prevalentemente piazza Martiri Partigiani e viale San Giorgio, ma anche via Aravecchia, il parco delle Rimembranze e il parco di via Crispi presso i quali, nel corso del turno serale, gli agenti hanno svolto oltre settanta servizi. Ad essere maggiormente attenzionato e stato un gruppo di minorenni, composto da oltre una ventina di giovani, soliti stazionare in viale San Giorgio fino a tarda notte, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti e degli esercenti per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Sopralluoghi congiunti anche in collaborazione con il personale della Guardia di Finanza e con il personale di System Sicurezza: in via San Giorgio, in via Aravecchia, presso il Parco delle Rimembranze e quello di via Crispi.

Per quanto riguarda i due parchi, nei controlli coordinati sono stati elevati sei verbali in materia stupefacenti.

Polizia Locale al lavoro anche a Formigine, dove gli agenti del comando formiginese, nel corso di un servizio di controllo effettuato alle prime luci dell’alba, una pattuglia ha intercettato un conducente alla guida di un veicolo privo della prescritta copertura assicurativa. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che la persona era già stata sanzionata in passato per la stessa violazione. Alla luce della recidiva, gli agenti hanno proceduto alla contestazione della violazione, al sequestro amministrativo e alla definitiva confisca del veicolo. Contestualmente, al conducente, in qualità di custode del mezzo, è stata ritirata e revocata la patente di guida, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. "L’episodio – chiarisce il Comando di Formigine - si inserisce nel quadro dell’attività quotidiana di controllo svolta dalla Polizia Locale, finalizzata a garantire un contesto di circolazione sicuro e rispettoso delle regole".

