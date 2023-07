Schianto a Riolo, auto nel canale Gravissima una donna di 51 anni

Grave incidente, sabato sera, in via per Riolo, nella omonima frazione di Castelfranco. Due auto si sono scontrate e una è finita nel canale a lato della strada: alll’interno è rimasta ’intrappolata’ la conducente. E’ lei ad aver riportato le ferite più gravi: la 51enne è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara con prognosi riservata. Sull’altra auto viaggiavano tre giovani – 20, 21 e 22 anni – che hanno riportato ferite ma meno gravi. L’incidente si è verificato alle 20.45 circa: i primi a intervenire sono stati i dipendenti dell’Osteria Vecchio Mulino. "Abbiamo sentito un forte rumore e siamo subito usciti a vedere cosa fosse successo. Abbiamo fatto il possibile fino all’arrivo dei soccorsi". Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.