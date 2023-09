Schianto auto-moto. Centauro gravissimo

Un grave incidente si è verificato ieri mattina in Strada Contrada all’altezza di via Ghiaroni.

Erano circa le 11 quando si sono scontrate un’auto (Dr) e una moto Yamaha mbx 660 che procedevano nella stessa direzione di marcia, verso la periferia. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale che è intervenuta per i rilievi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e hanno trasportato il motociclista all’ospedale di Baggiovara: le condizioni del giovane, un 41enne di origini colombiane, sono subito parse molto gravi.

Fino a ieri sera era ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva. L’autista, 23 anni italiano, è invece rimasto illeso.