Violento schianto tra auto e scooter a Modena: morto un 56enne sbalzato sulla strada

Modena, 4 agosto 2023 – Non ce l’ha fatta il 56enne rimasto coinvolto in un gravissimo incidente intorno alle 19 di ieri in via Emilia Est, all’altezza della rotatoria che immette in tangenziale. L’uomo è deceduto nella notte all’ospedale di Baggiovara, per cause ancora in corso di accertamento.

Lo scooterista e una Fiat 500 euro si sono scontrati. Nel violento impatto il conducente è stato sbalzato a terra, finendo rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di qualche metro. L’auto invece ha terminato la propria corsa contro il guardrail. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e le condizioni dello scooterista sono apparse subito gravissime.

Una volta stabilizzato l’uomo, 56 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove i sanitari hanno tentato invano di salvarlo. Purtroppo il 56enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Illeso il conducente dell’autovettura.

Sul posto sono intervenuti subito anche gli agenti della polizia locale che si stanno occupando dei rilievi al fine di far luce sulla drammatica dinamica dello schianto. La via Emilia est è stata per qualche tempo chiusa al traffico al fine di permettere i necessari soccorsi e i successivi rilievi.