Schianto contro il guard-rail

Ha perso il controllo dell’auto all’improvviso e si è schiantata contro il guard rail. Fortunatamente la 39enne alla guida non ha riportato gravi ferite ma l’auto su cui viaggiava, una Panda, era a rischio esplosione, essendo a metano. Per questo sul posto sono accorsi subito i pompieri che hanno messo in sicurezza la vettura.

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15.20 in A22, all’altezza del comune Campogalliano. La 39enne di Marano è stata trasportata in ospedale a Carpi con lievi lesioni. A causa dello schianto, code e traffico rallentato: sul posto la Polizia Stradale Modena Nord.