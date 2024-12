Schianto contro un palo, grave una donna

E’ ricoverata all’ospedale di Baggiovara in gravi condizioni ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita una donna di 43 enne residente a Sassuolo coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri in tarda mattinata, intorno alle 12,30. L’automobilista, da quanto ricostruito dalla polizia locale di Modena che si sta occupando dei rilievi, era sola al volante della sua Mini e stava percorrendo la tangenziale in direzione Sassuolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, tra le uscite di Magreta e Baggiovara è uscita di strada. L’auto ha prima abbattuto un palo della luce per poi finire la sua corsa nel campo adiacente alla strada , lungo il canale di scolo. L’allarme è arrivato subito al 118 che ha fatto atterrare sul posto l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo per poi affidarla ai sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale di Baggiovara. All’origine dell’incidente potrebbe esserci un malore. L’incidente ha creato nell’ora di punta alcuni disagi alla viabilità.

Emanuela Zanasi