Schianto contro un platano poi finisce nel fosso. Muore a 25 anni tra le lamiere della sua auto

L’auto che sbanda, centra un albero e poi finisce nel fossato dopo essersi spezzata a metà.

E’ morto così, a soli 25 anni e un futuro davanti ancora tutto da scrivere, Mirco Maccaferri.

Stava tornando a casa, a Rivara di San Felice, quando ha perso il controllo della sua Bmw sulla sp 468. L’impatto fatale è avvenuto all’altezza di Massa Finalese: la mezzanotte era passata da pochi muniti quando il ragazzo, per cause in corso di accertamento, è finito contro un platano che costeggia la carreggiata: l’auto, accartocciata, è poi finita nel fossato trascinandosi dietro i rami dell’albero, mentre altri rottami schizzavano a 50 metri di distanza nei campi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre il giovane dalle lamiere e i sanitari del 118 ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica accertamenti dei carabinieri: nesun altro mezzo coinvolto. Maccaferri pare avesse trascorso la serata con la fidanzata e, inizialmente, si è ipotizzato che anche lei fosse a bordo dell’auto, per questo sono state fatte ricerche nei dintorni temendo che il corpo fosse stato sbalzato lontano.

La giovane, invece, è stata rintracciata nella sua abitazione: appena saputa la notizia si è precipitata sul luogo dell’incidente, lungo la strada che collega Massa Finalese a Rivara. Maccaferri era residente con la famiglia nella frazione di S.Felice, a pochi chilometri dallo schianto.

Ieri tanti amici e parenti e semplici conoscenti si sono recati in via Villa Gardè per portare le condoglianze a mamma Maria e al papà Adriano: Mirco lascia anche il fratello Paolo e le tre sorelle Chiara, Fabrizia e Agnese. Ieri erano insieme, in giardino, per darsi conforto a vicenda. E’ mamma Maria a ricordare gli ultimi istanti di vita di Mirco, che era impiegato come geometra alla VF Costruzioni, dopo il diploma al Calvi. Un lavoratore instancabile, sempre pronto ad aiutare. "Sabato mattina si è svegliato – rammenta la mamma – recandosi subito nel cantiere per seguire i lavori di ristrutturazione, condotti proprio dalla VF Costruzioni, sull’immobile attiguo di nostra proprietà. Dopo pranzo si è preparato per recarsi a casa della fidanzata a Massa". Purtroppo, dopo il week-end non è mai rientrato a casa, vittima dell’ennesimo tragico incidente sulle strade modenesi. Tutto il paese si è svegliato sotto choc: il sindaco di S.Felice Michele Goldoni si è detto "profondamente dispiaciuto" ed è vicino alla famiglia che conosce personalmente. La salma del giovane è alla Domus Mirandola: da lì partirà domani alle 15 per la chiesa di Rivara. Rosario oggi alle 18, sempre alla Domus.

Flavio Viani