Schianto contro un’auto all’incrocio. E’ gravissimo un 14enne in Vespa

E’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna il ragazzo di 14 anni che, ieri mattina, è rimasto coinvolto in un incidente a Migliarina, in via Budrione all’intersezione con via Caprari.

Le condizioni del giovane sono risultate da subito molto gravi, in particolare per il trauma cranico. Erano da poco passate le 10.30 quando un’automobile, Fiat Punto, condotta da O.C. di 77 anni, si è scontrata violentemente con la vespa Piaggio 50 alla cui guida c’era il 14enne. Ad avere la peggio quest’ultimo, portato prima all’ospedale Ramazzini di Carpi per stabilizzarlo e poi al Maggiore in elicottero. Sia l’automobilista che il 14enne sono residenti a Migliarina.

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. La macchina stava percorrendo via Caprari verso via Budrione Migliarina quando ha effettuato una manovra di svolta a sinistra per tornare verso il centro della frazione di Migliarina.

Durante la fase di immissione, la Fiat Punto si sarebbe scontrata con il ciclomotore che invece stata percorrendo via Budrione in direzione Migliarina. L’urto, di forte entità, si è verificato al centro dell’intersezione tra le due vie.

Il ragazzo è caduto dal ciclomotore e ha subito un violento trauma cranico. Lo schianto si è verificato in una strada di ‘campagna’, che collega la frazione di Budrione e quella di Migliarina. Il rumore di lamiere ha allertato i residenti che si sono precipitati a vedere cosa fosse successo. Sul luogo, oltre ai mezzi di soccorso, sono giunti gli agenti dell’Infortunistica di Carpi e una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine.

Tutta la frazione, e non solo, è in apprensione per le gravi condizioni del giovane 14enne. Il 77enne, invece, è stato portato al pronto soccorso di Carpi: non è in pericolo di vita.

