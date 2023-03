Schianto e fuga in tangenziale

Ha causato un incidente percorrendo la Circonvallazione di Mirandola contromano, con successiva fuga dal luogo dell’impatto. Sono stati gli agenti della Polizia Locale di Mirandola, grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, a rintracciare il conducente, residente in un’altra regione e alla guida di un veicolo aziendale. Il conducente, dopo aver procurato un incidente impattando contro un altro veicolo sulla Circonvallazione procedendola in senso contrario, si era dato alla fuga senza preoccuparsi dei danni. Per il responsabile sono scattate sanzioni amministrative, non essendoci fortunatamente danni alle persone, ma solo ai veicoli coinvolti.