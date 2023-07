Schianto e moto nel canale: 27enne gravissimo

Bollino nero per gli incidenti che si sono verificati a Carpi e dintorni nelle ultime 24 ore.

E’ ancora in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara, con prognosi riservata, il 27enne che mercoledì sera è rimasto coinvolto in un violento scontro in via Canale Carpi, a Panzano di Campogalliano.

Tre i mezzi interessati dall’incidente: due auto e una motocicletta.

Ad avere la peggio è stato appunto il 27enne motociclista che a causa dell’impatto è finito nel canale riportando gravi lesioni ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Baggiovara. Gli altri due conducenti, una donna di 66 anni e un uomo di 50, sono stati portati rispettivamente a Baggiovara e all’ospedale Ramazzini dove è stata trasportata anche una donna di 44 anni che viaggiava a bordo di una delle due macchine.

Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono giunti oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.

Al Ramazzini è stato trasportato anche il conducente di un mezzo pesante che ieri, poco prima delle 16, in autostrada è rimasto ferito nel maxi tamponamento con altri due mezzi pesanti, allo svincolo che dall’A1 si immette sull’A22, in direzione Nord.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, oltre alle pattuglie degli agenti della polizia stradale di Modena Nord: fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi lesioni ma il traffico si è subito paralizzato con code che, fino al tardo pomeriggio, hanno raggiunto i nove chilometri. Sempre in autostrada, alle 18.30 sull’A22 un gruppo di motociclisti (tutti in sella a Harley Davidson) diretto dalla Germania a Bologna, è rimasto coinvolto in un incidente, dopo che uno di loro è caduto: due i feriti non gravi.

Incidenti anche tra il centro e la periferia di Carpi. Alle 16.30, nel punto maledetto in cui la tangenziale Bruno Losi si interseca con via Guastalla, teatro in passato di incidenti anche mortali, si è verificato un altro violento impatto tra un’automobile e un autocarro. Lo scontro è stato talmente forte da distruggere completamente il muso della macchina. Tanta paura ma, fortunatamente, il conducente del veicolo ha riportato solo lievi ferite ed è stato condotto al Pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, erano presenti gli agenti della Polizia locale. Un altro incidente, sempre ieri pomeriggio, si è verificato sulla Sp413 Romana Sud, nei pressi di via Bella Rosa; sul luogo la Polizia locale.

Maria Silvia Cabri