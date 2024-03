Schianto fatale in via Giardini. Muore in sella alla sua Aprilia: "Andrea era appassionato di moto"

E’ morto proprio mentre, con il vento sul volto in una delle prime vere domeniche di primavera, si dedicava alla sua passione più grande, la moto. Un’altra vita spezzata sulle strade della nostra provincia: è quella di Andrea Tagliazucchi, 51 anni di Castelnuovo Rangone. Lo schianto, tremendo, si è verificato intorno alle 15 di ieri pomeriggio sulla via Giardini Nord, in località Stella di Serramazzoni, un tratto in cui nei week end d’estate si assiste al passaggio di centinaia di motociclisti. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri il 51enne, in sella alla propria Aprilia si è schiantato frontalmente contro una Fiat Panda condotta da una pavullese di 68 anni. Il centauro è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma ogni tentativo di soccorrere il motociclista, purtroppo, è risultato vano. Il 51enne è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. La donna alla guida dell’auto è stata invece condotta all’ospedale per accertamenti: era comprensibilmente sotto choc. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale: la strada, infatti, è rimasta chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di operare. Intanto la notizia della morte di Tagliazzucchi è arrivata come un fulmine a ciel sereno ai parenti e ai tanti amici ora chiusi nel dolore. "Andrea era un gran lavoratore – racconta un’amica in lacrime –, amante delle moto, di Valentino Rossi soprattutto ma anche degli animali. Amava il suo cane alla follia". Nel profilo social di Andrea sono tantissimi infatti gli appelli per salvare animali in difficoltà ma anche foto che lo ritraggono in sella alla sua moto. Sorridente, con addosso la maglia del fan club di Valentino Rossi. E’ così che gli amici vogliono ricordarlo. Stefano Bortolamasi era cresciuto con Andrea: "Era un uomo solare e un grande lavoratore: faceva l’ambulante e aveva portato avanti il lavoro di famiglia: infatti i suoi genitori erano salumieri. Le nostre case confinano e abbiamo vissuto praticamente uno attaccato all’altro. Da ragazzi abbiamo condiviso la passione per le moto, sin da quando avevamo 16 anni con le 125 – racconta commosso – poi abbiamo iniziato a girare in pista. Questo da sempre. Abbiamo condiviso tutte le passioni e le nostre famiglie: ricordo ancora quando giocavamo da piccoli nel cortile di casa, a calcio. Aveva tantissimi amici, con cui usciva in moto".