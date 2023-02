Schianto frontale, artigiano muore sul colpo

Un terribile schianto, verso le 8.10 di ieri mattina, ha turbato la popolazione della frazione di Ponte Motta di Cavezzo. Nell’incidente tra un autocarro ed una vettura purtroppo è deceduto il 60enne Liliano Ferro di Carpi, un artigiano che era alla guida del suo mezzo, un Opel Vivaro. Ferro si stava recando in direzione nord verso Disvetro lungo via Cavour (Provinciale 468) per andare come ogni mattina al lavoro a San Possidonio dove ha sede l’impresa edile Gruppo Traettino. Giunto all’altezza del civico 314, forse per un malore o una distrazione secondo i primi accertamenti, avrebbe perso il controllo dell’autocarro invadendo la corsia opposta e scontrandosi con una Lexus UX250h, condotta dal mirandolese E. M., 54enne, che procedeva in direzione sud verso Carpi. L’impatto è stato tremendo. Altri automobilisti che transitavano in quel momento hanno immediatamente chiamato il 118 ed avvertito la polizia locale. Viste le condizioni del conducente dell’autocarro è stato fatto giungere anche l’elisoccorso, ma per Ferro non c’è stato nulla da fare ed è morto sul posto. Il conducente della vettura, invece - "grazie alla tecnologia" come spiega il responsabile della polizia locale di Cavezzo - ha potuto salvarsi ed è stato trasportato all’ospedale civile di Baggiovara. Il traffico lungo la strada, una arteria piuttosto importante che collega il carpigiano alla Bassa, è stato bloccato per tutta la mattinata grazie all’impiego di agenti di polizia locale giunti anche dal comando Area Nord e dal comando di Carpi. "Ferro – ricorda Mauro Traettino, titolare della impresa edile per cui lavorava il deceduto, chiamato sul posto per il riconoscimento – avrebbe compiuto 61 anni ad aprile. Lavorava da qualche anno per la nostra azienda e ci avrebbe tenuto a farsi assumere perché alla sua età vedeva sempre più difficile e pesante continuare a fare l’artigiano. Avevamo già iniziato a gettare le basi di una collaborazione sotto l’aspetto del lavoro dipendente e per questo era orgoglioso che sul suo camioncino, ancora di sua proprietà, comparissero già le scritte della nostra ditta. Era un lattoniere coperturista. Tetti, grondaie, isolamenti, guaine, coppi e tegole erano la sua materia. Era un uomo che si faceva apprezzare e voler bene". Lasca la moglie e una figlia, Dalia. Nell’ambiente e sul lavoro tutti lo conoscevano e sono rimasti scossi dall’apprendere questa notizia. Il suo corpo si trova ora in medicina legale a disposizione degli esperti che dovranno cercare di appurare cosa realmente è accaduto e se un malore sia stato all’origine dell’incidente.

Alberto Greco