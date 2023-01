Schianto in auto a San Damaso: quattro ventenni in ospedale

Tornavano probabilmente da una serata trascorsa nei locali. Erano da poco passate le cinque di ieri mattina e la strada era praticamente deserta. In un attimo la Stelvio con a bordo quattro giovani amici ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della luce per poi radere al suolo il muretto di cinta di una pizzeria.

I ragazzi – tra i 20 e i 21 anni– sono vivi per miracolo, nonostante due siano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara. Non è chiaro cosa sia successo, forse una distrazione del conducente o una manovra azzardata alla curvone di San Damaso, all’incrocio con strada Collegara, in direzione Vignola. Quello che è certo è che la Stelvio è finita come una scheggia contro il palo a lato della carreggiata schiantandosi infine contro il muretto alle cui spalle c’è l’ingresso della pizzeria d’asporto. Lo schianto è avvenuto appunto intorno alle 5.15 e subito sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno estratto i quattro amici dalle lamiere contorte. Immediato anche l’intervento degli agenti della polizia stradale a cui ora sono affidati i rilievi e la ricostruzione della dinamica. I quattro amici, che pare rientrassero a casa dopo aver trascorso una serata insieme nei locali della movida, sono stati sottoposti al test dell’etilometro e sono in corso accertamenti anche per capire chi si trovasse al volante in quel momento, anche se pare che il conducente fosse il giovane che ha riportato le lesioni meno gravi nell’impatto. Infatti tre dei ragazzi sono stati trasportati all’ospedale in codice rosso: uno è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora due 21enni sono ricoverati in terapia intensiva a causa dei gravi traumi riportati nello schianto.

v.r.