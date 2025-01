Schianto in auto, in tre ancora gravissimi

A soli due anni, lotta come un leone nel reparto di terapia intensiva del Policlinico. Con lui anche il fratellino di dieci anni, che ha riportato gravi lesioni mentre l’altro fratello di dieci anni è stato trasferito dalla terapia Intensiva alla pediatria del Policlinico. La sorellina di 12 anni ha 30 giorni di prognosi ed è ricoverata a sua volta in pediatria mentre, purtroppo, preoccupano le condizioni dei genitori: il papà di 33 anni e la mamma di 31.

Le condizioni dei coniugi sono critiche a causa dei traumi riportati. E’ questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto martedi sera a Finale Emilia in via per Modena all’incrocio con via Ceresa.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 19 di martedì: la 500 sulla quale viaggiava la famiglia, originaria della Campania ma residente a Cento, nel ferrarese, stava viaggiando in direzione di Massa Finalese quando, all’improvviso, si è schiantata contro una colonna in cemento, per poi finire fuori strada.

Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, il 33enne ha perso il controllo della vettura a due passi dall’incrocio e la vettura si è cappottata scontrandosi contro la colonna in cemento. Subito accorsi i sanitari del 118 con due automediche, cinque ambulanze oltre alle squadre dei pompieri e agli agenti della polizia locale e ai carabinieri, che si occupano delle indagini, hanno fatto la sconcertante scoperta.

Terribile la scena a cui si sono trovati dinanzi i sanitari. Tutti e quattro i bambini hanno subito riportato ferite gravissime. Come se non bastasse, nelle stesse condizioni sono apparsi sin da subito anche la mamma e il papà. La peggio però è toccata al padre. L’uomo, infatti, immediatamente soccorso e intubato, ha purtroppo riportato un gravissimo trauma cranico.

La famiglia, dopo la terribile scoperta, è stata trasportata immediatamente in codice rosso all’ospedale di Baggiovara: le condizioni dei coniugi, così come quella del figlio più piccolo sono apparse subito critiche ai sanitari che hanno prestato il primo soccorso.

I bambini sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti clinici di rito e, appunto, ieri sera sia il piccolo di due anni che uno dei fratellini di dieci risultavano ricoverati in terapia intensiva, prognosi riservata.

Stessa drammatica situazione sanitaria, purtroppo, per i genitori, soprattutto per il 33 enne che resta costantemente monitorato. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire la dinamica del terribile schianto: l’ennesimo che si verifica nella nostra provincia in questi giorni.

In base ad una prima ricostruzione, però, il conducente sarebbe uscito autonomamente di strada ma, appunto, gli accertamenti sono in corso.

E’ il terzo gravissimo incidente che si verifica in pochi giorni nel territorio della Bassa. Sono di pochissimi giorni fa infatti le terribili notizie degli incidenti mortali. Questo ennesimo incidente arriva infatti dopo i due mortali in cui hanno perso la vita Bruna Vaccari, investita e uccisa da un furgone pirata a Concordia, e Giorgio Santi, finito con la sua auto nel fosso a Finale Emilia.

Valentina Reggiani