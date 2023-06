Schianto in moto, 70enne grave

Ancora un gravissimo incidente sulle nostre strade. Ieri pomeriggio, infatti, un 70enne è rimasto coinvolto in un terribile schianto a Massa Finalese, sulla via per Mirandola, strada provinciale 8. Dai primi accertamenti il motociclista, G.B. le sue iniziali, sarebbe finito all’improvviso fuori strada mentre viaggiava appunto in sella alla moto.

L’impatto l’avrebbe fatto sbalzare violentemente a terra, sbattendo il capo sull’asfalto. Sul posto, avvisati dagli automobilisti che si sono fermati per prestare soccorso al centauro, sono accorsi subito i sanitari del 118.

Oltre all’automedica e all’ambulanza è atterrato sul posto anche l’elisoccorso di Bologna e il 70enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Baggiovara.

Le condizioni del centauro sono apparse subito drammatiche ai sanitari intervenuti ed ora il ferito è ricoverato in prognosi riservata a Baggiovara. Sul posto, per gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno ora svolgendo indagini per risalire alla dinamica del tragico schianto.