Modena, 23 maggio 2021 - Un terribile incidente stradale non ha lasciato scampo, ieri, a Fabio Terzilli, poliziotto in servizio al Commissariato di Carpi. La tragedia si è verificata nel pomeriggio proprio a Carpi, la sua città, dove prestava servizio per il commissariato e dove i cittadini lo ricordano per le sue grandi doti umane oltre che professionali. Erano circa le 18.10 quando in sella sua Suzuki si è scontrato con un’auto in via Roosevelt, all’altezza di un incrocio. Non è chiaro dove stesse andando, era comunque libero dal servizio. E’ stato subito soccorso dal personale del 118, accorso con ambulanza, auto medica ed elicottero, intubato e subito trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna. Qualche ora dopo, in serata, la notizia della morte si è diffusa tra i colleghi poliziotti e la tragedia ha gettato nello sconforto tutta la città. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri di Carpi, sul posto anche la polizia municipale.

Terzilli, 45 anni, abruzzese di Teramo, era in servizio al commissariato di Carpi da circa venti anni. Era arrivato nella città dei Pio quando la polizia si trovava ancora nella vecchia sede. Dopo una lunga esperienza alla squadra volante, era passato alla sezione Anticrimine. Proprio per il tempo trascorso sulla strada era molto conosciuto anche dai cittadini, per alcuni dei quali era un vero punto di riferimento. Proprio in Volante aveva ottenuto grandi soddisfazioni personali, collaborando a importanti operazioni e arresti.

Anche il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, ieri sera gli ha dedicato un pensiero: "Certe notizie non vorresti mai leggerle. Ero abituato a leggere cose belle legate a te. Come pochi giorni fa, quando ti feci i complimenti per il successo di una importante operazione anticrimine. Ci dovevamo prendere un caffè in settimana, per scherzare con la stessa allegria di 20 anni fa, all’Osteria de Poeti. Mi ricordo che con una birra si passava la serata. E anche adesso, con ruoli e responsabilità diverse, i capelli bianchi e qualche ruga sulla fronte, quella voglia di sorridere non ci è mai passata. Chi ti ha conosciuto qui a Carpi non si dimenticherà di te. Hai sempre lasciato il segno. Ciao Fabio, un abbraccio immenso alla tua famiglia e ai tuoi colleghi". Fabio Terlizzi lascia la compagna e due bambini".

Una marea di messaggi di cordoglio sono stati scritti ieri sera sulla sua bacheca social, soprattutto dai tanti colleghi affranti, alcuni dei quali ieri sono accorsi a Bologna dove Fabio è deceduto. Tutti ne esaltano le doti professionali e umane. Tra le sue passioni la bicicletta. Non solo i poliziotti, ma anche gli appartenenti alle altre forze dell’ordine della provincia si stringono alla famiglia in questo tragico momento. La tragedia arriva pochi mesi dopo quella, simile, che colpì l’Arma quando il carabiniere Massimiliano Tona morì, in tangenziale a Modena, in sella alla moto di servizio.