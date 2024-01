Schianto in via Giardini. Auto distrugge il dehors. Choc e danni ingenti al bar

Quasi ogni mattina, in quel dehors, si siedono decine di clienti per consumare cornetti e caffè. Per puro caso ieri mattina non c’era nessuno all’interno e, sempre per puro caso, nessuno vi stava passeggiando davanti. Si è sfiorata la tragedia ieri mattina in via Giardini, poco prima del Gallo: un’auto, infatti, ha finito la sua corsa nel dehors del Forno Pasticceria Giardini, distruggendolo. L’episodio è avvenuto intorno alle 7. "Apriamo intorno alle 6.30 e molti clienti fanno colazione nel dehors – spiega Nadia Bennici – . Al momento dello schianto, devastante, dentro alla pasticceria c’era una cliente, che è rimasta scioccata mentre un secondo si era appena allontanato. L’auto stava uscendo da un parcheggio, secondo quanto abbiamo ricostruito e, nell’inserire la retromarcia, per schivare un’altra vettura ha ruotato su se stessa, schiantandosi contro il dehors. Se non ci fosse stato il palo – continua – la vettura avrebbe sfondato la vetrata. Il boato è stato fortissimo: abbiamo pensato fosse crollata una parte del palazzo". Sul posto sono accorsi ieri gli agenti della polizia locale che stanno ora effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Pare che la vettura, una Toyota Yaris, condotta da un 35enne, si stesse immettendo in via Giardini dopo una sosta quando ha urtato una seconda auto, una Dacia Sandero che percorreva la statale nella stessa direzione di marcia, verso il centro città. A causa del violento impatto, la Dacia, condotta da un 65enne di nazionalità filippina, ha probabilmente girato su se stessa ed è finita nel dehors del forno caffetteria mandando in frantumi le vetrate dell’area che ospita i tavolini per le consumazioni esterne, fino a terminare la sua corsa proprio davanti alla vetrina dell’esercizio. I conducenti delle auto sono rimasti illesi. "La mattina spesso i nostri clienti fanno colazione nel dehors – spiega ancora Nadia – ma ci sono anche tante persone che passeggiano davanti al negozio: il fatto che nessuno sia stato travolto è un miracolo. Abbiamo chiamato subito la polizia e nel frattempo il conducente è uscito dal mezzo, fortunatamente illeso. Io intanto ho aiutato la nostra cliente a sedersi, era sotto choc. Per fortuna nessuno si è fatto male ma abbiamo subito danni ingentissimi". Intanto sempre ieri mattina un’auto si è schiantata contro una colonnina di una stazione di distribuzione carburante in via Vignolese, all’altezza dell’intersezione con via Modenese. L’urto ha provocato una fuoriuscita di gas GPL e sul posto sono accorsi immediatamente i pompieri da Vignola.

Valentina Reggiani