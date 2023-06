Schianto, l’automobilista torna libero "Sono distrutto, non mi dò pace"

"Sono distrutto e non mi dò pace". E’ comparso ieri mattina davanti al gip il 45enne moldavo, ammanettato dai carabinieri martedì pomeriggio dopo essersi messo al volante completamente ubriaco e aver travolto e ucciso l’81enne Adriano Soci, costretto da tempo su una carrozzina elettrica. L’incidente è avvenuto a Compiano di Pavullo. L’uomo ha risposto a tutte le domande del giudice, che ha convalidato l’arresto del 45enne, poi rimesso in libertà in attesa del processo (rischia dagli 8 ai 12 anni di carcere). "Il mio assistito è distrutto da quanto successo – commenta il suo legale di fiducia, l’avvocato Tiziano Panini –. Non si dà pace e il suo pensiero è costantemente rivolto alla famiglia del signore che è deceduto, nonché a lui. Ha collaborato alla ricostruzione dei fatti e risposto a tutte le domande a lui poste dal giudice. Sarà la magistratura ad accertare l’esatta dinamica del tragico incidente". I carabinieri, giunti subito sul luogo del tragico investimento, hanno constatato come il 45enne si fosse messo alla guida con un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Per questo motivo, come previsto dalla normativa, nei confronti del conducente erano scattati gli arresti domiciliari, ora revocati. L’anziano pensionato è deceduto sul colpo, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Ad assistere alla terribile scena, la moglie della vittima che per puro miracolo è riuscita a salvarsi, gettandosi ai lati della strada. La vittima era molto conosciuta e stimata in paese: aveva lavorato diverso tempo come tecnico di laboratorio presso le superiori di Pavullo, contribuendo all’allestimento della biblioteca interna al Cavazzi-Sorbelli. "Siamo tutti scossi da quanto accaduto – hanno affermato i suoi ex studenti – per noi Adriano era una figura di riferimento. Era estremamente umile, altruista e generoso". Sono ancora da fissare i funerali.

Valentina Reggiani