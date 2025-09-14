Schianto, muore il rallysta Diego Dodaro

Tragedia della strada nel Reggiano. Diego Dodaro, 39 anni è la vittima del terribile incidente frontale avvenuto ieri mattina a Felina, lungo la Strada Statale 63 . Il sorriso di Diego si è spento in un istante, vittima di un destino crudele e di una manovra d’emergenza dalle conseguenze fatali. Era residente a Scandiano. Molto noto nel mondo del rally per anni era stato il portacolori della Maranello Corse.

Dai primi accertamenti sulla dinamica effettuati da carabinieri e polizia locale, una Hyundai guidata dal 28enne di Baiso, ha cercato di schivare un camion. Un’azione istintiva per evitare un tamponamento che ha però avuto un esito disastroso. L’auto ha improvvisamente invaso la corsia opposta, ritrovandosi di fronte lo scooter Yamaha TMax con in sella Diego Dodaro che procedeva in senso opposto. L’impatto frontale è stato inevitabile. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per Todaro non c’è stato nulla da fare. Sul posto in pochi minuti l’elisoccorso e la Croce Rossa di Carpineti, il cui personale ha tentato invano ogni manovra di rianimazione sull’asfalto. Ma i traumi riportati da Diego nell’impatto si sono rivelati troppo gravi.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto incolmabile nei familiari, nella sua compagna Rosanna e negli amici di Diego, che hanno iniziato ad esprimere il loro cordoglio sui social.

Dodaro molto benvoluto per la sua cordialità e noto per la sua grande passione per i motori. Tra le sue passioni i rally, nei quali aveva anche gareggiato come pilota, distinguendosi in numerose competizioni tra cui il Rally dell’Appennino. Attualmente faceva parte della scuderia MotoRacing Team di Felina, ma è stato il portacolori della Maranello Corse.

Sul posto intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco con due mezzi. L’incidente ha bloccato completamente la circolazione sulla Statale 63 per diverse ore, durante le complesse operazioni di soccorso e i rilievi tecnici necessari per l’inchiesta. La statale, dopo un lavoro di pulitura, è stata infine riaperta al transito verso le 13,30. I carabinieri hanno condotto il 28enne in caserma per raccogliere la sua deposizione. Le indagini proseguono per accertare con precisione eventuali responsabilità, ma la verità più dura rimane una sola: un’altra giovane vita è stata spezzata sull’asfalto.

Francesca Chilloni