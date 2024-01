Schianto, muore mentre va a prendere il figlio

Stava andando a prendere il figlio davanti a scuola, invece non è mai arrivata perché un’auto che proveniva dalla direzione opposta l’ha investita e lei è morta sul colpo. Questa è la cronaca di un’altra terribile tragedia che, nel primo pomeriggio di ieri, ha sconvolto nuovamente la comunità di Savignano. A pochi giorni dalla scomparsa (era il 30 dicembre), sempre in un incidente stradale, della 26enne Martina Miani, questa volta a rimanere vittima della strada è stata la 52enne Miki Tanaka, di origini giapponesi ma già da tempo residente a Savignano, dove viveva in via Monticelli con il marito Paolo e, appunto, il loro figlio, che frequenta le scuole medie Graziosi. Lo schianto fatale è avvenuto lungo via Claudia, la via principale che "taglia" tutto il paese, all’altezza dell’incrocio con via Veneto, zona centro sportivo – case popolari. Praticamente, 100 - 200 metri dal centro del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Mercedes con a bordo due ragazzi, almeno uno dei quali risiede a Savignano, stava procedendo a forte velocità in direzione Bazzano, mentre Miki, sulla sua Daihatsu Sirion, viaggiava in direzione opposta. Per cause che sono ancora tutte da accertare da parte della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, intervenuta in forze sul luogo dell’incidente, i due veicoli si sono scontrati appunto frontalmente. Per la 52enne Miki Tanaka non c’è stato nulla da fare e la donna è morta prima dell’arrivo dei soccorsi. Sull’altra auto, solo uno dei due occupanti è rimasto ferito in modo non grave, mentre l’altro risulta illeso.

C’è anche il "giallo", attualmente al vaglio degli inquirenti, di uno dei due occupanti della Mercedes (non è ancora chiaro se l’uomo che era alla guida o il passeggero) che si sarebbe allontanato dal luogo dello schianto. Entrambi sono stati comunque identificati e sono appunto in corso tutti gli accertamenti per capire chi era alla guida del Mercedes e chi è che si è allontanato dopo il tragico schianto. Sul posto, oltre ai soccorsi e alla polizia locale, è intervenuto anche il sindaco Enrico Tagliavini, che ha detto: "Appena ho saputo dell’accaduto mi sono subito recato sul posto, cercando di tenere lontano i curiosi anche perché proprio in quel momento gli studenti erano appena usciti da scuola. Ringrazio tutti i soccorritori che sono intervenuti e i volontari che si sono prestati con me a gestire la viabilità. Per la nostra comunità è davvero un momento molto brutto; ora, ci stringiamo tutti attorno ai famigliari della vittima".

Marco Pederzoli