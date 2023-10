Schianto nella foschia, muore motociclista

Incidente mortale ieri mattina a Sozzigalli, lungo la Strada Carpi-Ravarino, all’incrocio con via Imperiale. Intorno alle 7.30 un motocilista 55enne ha perso la vita in uno scontro con un’auto, una Nissan condotta da una donna di 52 anni. La vittima è Massimo Bigatton, originario di Varese ma da tanti anni residente a Limidi di Soliera. L’incidente è avvenuto a Sozzigalli lungo la Strada Carpi Ravarino. L’uomo stava recandosi al lavoro a Bomporto in sella alla sua Ktm; all’incrocio con via Imperiale si è verificato l’impatto violento con l’auto. Il centauro è volato a terra riportando traumi gravissimi e purtroppo all’arrivo del personale del 118 per lui, non c’era più nulla da fare. Ferite lievi per la donna al volante dell’auto che è stata trasportata all’ospedale Ramazzini di Carpi. Sul posto è giunta la Polizia locale con gli agenti dell’Infortunistica di Carpi, la Croce blu di Soliera, oltre al 118. Gli agenti hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro: presumibilmente all’origine dell’incidente ci sarebbe stata una mancata precedenza, nella fitta foschia di ieri mattina. Massimo Bigatton era da 15 anni responsabile dell’ufficio tecnico alla Aspa di Bomporto, azienda specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione. Sconvolti i colleghi. "Un amico e un professionista appassionato del suo lavoro – hanno commentato – sapeva fare squadra e trovava la soluzione ad ogni problema oltre ad inseguire sempre le ultime novità in fatto di tecnologia". Massimo Bigatton lascia una compagna con la quale viveva a Limidi e due figlie.

m.s.c.