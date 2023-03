Schianto poi l’incendio, due feriti gravissimi

Forse in fase di sorpasso, una Opel Astra con due persone a bordo è uscita di strada finendo la sua corsa nel giardino del vivaio Borali in via Mazza: gravissimi i due uomini a bordo, un 41enne di San Possidonio e un 55enne residente nel Mantovano. Giovedì sera, erano da poco passate le 19,30, quando la vettura, che viaggiava sulla provinciale 5, proveniente da Concordia, avrebbe iniziato il sorpasso. Cinquanta metri prima della curva che conduce all’incrocio semaforico per Carpi e Cavezzo, dopo aver superato una vettura, invece di sterzare, per cause in corso di accertamento, ha proseguito dritta infilando le ruote sull’erba dell’argine. La pendenza del terrapieno ha ’spinto’ il veicolo, per oltre 40 metri, fino allo sperone in sasso della strada battuta che conduce alla serra. Nel violento impatto, l’auto è ’decollata’ superando la recinzione, volando per 20 metri e atterrando nel giardino del vivaio nei pressi dell’enorme giara in esposizione. L’allarme al 118 è stato subito lanciato dall’autista del veicolo appena superato. Nel frattempo, richiamato dal fumo e dalle prime fiamme che si stavano sprigionando dal motore della vettura, è intervenuto un venditore di pneumatici con la moglie e un vicino. La donna accorsa sul posto con il coniuge, alla vista delle fiammate, ha subito allertato i vigili del fuoco. In quegli istanti il vivaista Enrico Borali al lavoro nel magazzino, attirato dai bagliori, ha istintivamente imbracciato l’estintore accorrendo verso la vettura in fiamme. "Ho puntato l’estintore contro le lingue di fuoco spegnendo il principio d’incendio – spiga il vivaista – per scongiurare che si propagassero ai passeggeri". Pochi minuti dopo sul posto sono arrivate due ambulanze e l’automedica del 118 da Mirandola. I corpi dei feriti, una volta estratti dall’abitacolo, sono stati trascinati dai soccorritori nel prato del vivaio, posti in barella e stabilizzati.

La gravità dei traumi causati dall’impatto ha reso necessario allertare l’elisoccorso che ha trasferito uno dei feriti all’ospedale Maggiore di Bologna, mentre l’altra persona risulta ricoverata all’ospedale di Baggiovara.

Entrambi sono in prognosi riservata, in condizioni gravissime.

Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, mentre i vigili del fuoco di San Felice hanno neutralizzato le residue fiamme sulla vettura.

I residenti della zona lamentano l’incessante susseguirsi di incidenti, ben quattro negli ultimi tre mesi, in quel tratto della strada provinciale 5. Flavio Viani