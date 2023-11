Schianto sul ponte, tragedia sfiorata a Concordia

Sfiorata una tragedia ieri mattina a Concordia, quando un fuoristrada Toyota verso le 11.50 ha divelto il guard-rail ed è precipitato con un volo di una decina di metri giù dalla scarpata della salita che porta al ponte che unisce la frazione di S. Giovanni al centro di Concordia, terminando la sua corsa su via Borgo. Fortunatamente il conducente della vettura, G. G. di 73 anni residente a Mirandola, con cui viaggiava il fratello, non ha riportato conseguenze gravi, ma si è temuto il peggio. Restano da chiarire da parte della Polizia Locale di Concordia e S. Possidonio, che col comandante Claudio Rossi è accorsa sul posto per i rilievi, alcune circostanze su quanto accaduto e che ha visto coinvolti due mezzi. Entrambi provenienti da Concordia in direzione via per Novi, sul primo, una Ford, viaggiava un giovane albanese poco più che ventenne, la cui vettura era seguita dalla Toyota che procedeva nello stesso senso di marcia. Improvvisamente, per ragioni inspiegabili e ancora da accertare da parte della Polizia Locale, il secondo veicolo ha tamponato la Ford e il conducente, forse nel tentativo disperato di attenuare l’impatto, ha perso il controllo della sua Toyota, finendo sul limite della carreggiata opposta, rovesciandosi sul guard-rail e precipitando nella sottostante via Borgo. Sul luogo dell’incidente è accorso anche il 118, che ha medicato sul posto il fratello del conducente del fuoristrada, mentre G.G. ha avuto bisogno di essere trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.

Alberto Greco