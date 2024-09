Schianto, tir fuori strada: gasolio finisce nel canale

Un certo quantitativo di gasolio si è riversato ieri nelle acque che scorrono nel fosso stradale che costeggia via Remesina Esterna, nella parte verso Fossoli. È accaduto nella mattinata, verso le 9: a seguito di un incidente stradale, un autoarticolato è uscito di strada, adagiandosi sulla sponda dello Scolo Fossoli che costeggia via Remesina Esterna, all’altezza del civico 28. Non si sono registrati feriti, ma a causa dell’impatto, dal serbatoio del mezzo è fuoriuscito del gasolio che si è riversato nelle acque in scorrimento nel fosso stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell’Unione Terre D’argine: vista la presenza del liquido nel canale di bonifica, è stato subito avvisato personale del presidio Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) di Carpi che si è recato sul luogo. Come Arpae fa sapere, "in accordo con gli operatori della Polizia locale è stato avvertito il Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale, che ha provveduto alla chiusura della prima paratia utile, posta circa 50 metri a valle del luogo dell’incidente. In conseguenza di ciò le acque contenenti idrocarburi sono state confinate in un breve tratto di fosso". Nel frattempo, "la stessa Polizia locale ha attivato la ditta Ferrari del soccorso stradale di San Giorgio Bigarello (Mantova) – proseguono da Arpae – la quale, intervenuta circa alle 11.30, ha provveduto al posizionamento di ‘salsicciotti assorbenti’ in prossimità della paratia. Successivamente sarà la stessa ditta a provvedere alla rimozione del mezzo dal fosso e all’aspirazione degli idrocarburi presenti sul pelo dell’acqua". Nel pomeriggio di ieri "sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi per presenziare alle operazioni di pulizia e ripristino".

Maria Silvia Cabri