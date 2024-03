Schianto tra due auto: grave una donna. Ex infermiere corre in strada per rianimarla

"Dopo 40 anni al servizio dell’emergenza, la divisa l’hai cucita addosso. Quando ho visto che c’era stato un incidente, ho agito d’istinto: ho fermato la macchina e sono corso sul posto". A parlare è Giorgio Varini, storico infermiere del Pronto soccorso di Carpi, in pensione da quattro anni: ieri mattina, alle 8.30, stava transitando lungo via Mulini, in direzione Modena, dove da poco si era verificato un violento scontro tra due automobili, all’altezza della rotonda con via Traversa San Giorgio. "Era appena successo – prosegue Varini – perché ancora sul posto non c’era nessuno. Mentre correvo ho visto avvicinarsi due agenti della Polizia di Stato che stavano transitando per la via e una dottoressa specializzanda che stava andando al Ramazzini". L’attenzione si è concentrata sull’automobilista più grave: la conducente della Peugeot grigia, A.B., 61 anni, che era in arresto cardiaco. "Abbiamo iniziato a praticare il massaggio cardiaco alla donna. La dottoressa eseguiva il massaggio, io ho praticato la ventilazione bocca a bocca. I due poliziotti sono stati eccezionali e ci hanno subito messo a disposizione il defibrillatore di cui era munita la loro macchina. Abbiamo defibrillato due volte, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza: quando il 118 è arrivato abbiamo attaccato il monitor e il battito era in ripresa. Insieme all’infermiere l’abbiamo intubata e iniziato a ventilare: nel frattempo è arrivato l’elisoccorso con il medico a bordo, e hanno caricato la signora in direzione Maggiore di Bologna". Giorgio Varini descrive quegli attimi concitati con la ‘naturalezza’ di chi ha alle spalle 40 anni di servizio ospedaliero in emergenza: dopo 30 anni al Policlinico di Modena, per 10 anni ha lavorato al Pronto soccorso di Carpi, fino alla pensione. Ora è volontario della Croce rossa. "Per me è stato assolutamente naturale fermarmi – prosegue –. Per fortuna la macchina della Polizia era dotata di defibrillatore: tutte le macchine delle forze dell’ordine dovrebbero averlo". La donna fino a ieri sera si trovava ricoverata in Rianimazione, in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dall’Infortunistica della Polizia locale, la Peugeot mentre viaggiava verso Modena, avrebbe invaso l’opposta corsia strisciando contro il guard rail per poi andare a scontrarsi frontalmente con una Fiat Panda nera che proveniva dall’opposto senso di marcia. Alla guida un uomo di 62 anni: lui e la figlia 22enne sono stati trasportati a Baggiovara in codice 2.

Maria Silvia Cabri