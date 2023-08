Schianto tra moto e auto, in terapia intensiva il centauro 62enne

Un motociclista di 62 anni (U.D. le iniziali) si trova ricoverato in prognosi riservata a Baggiovara dopo essere rimasto coinvolto ieri mattina, intorno alle 11.30, in un incidente sulla Fondovalle Panaro, nel comune di Pavullo. Il 62enne viaggiava in direzione di Fanano quando, in prossimità dell’incrocio col ponte in ferro di via Barleda (che conduce a Gainazzo di Guiglia), ha urtato una Volkswagen Golf che lo precedeva e marciava nella sua stessa direzione. Presumibilmente, l’auto – condotta da uomo tedesco (H.K. di 24 anni) al cui fianco c’era una donna di 27 anni – voleva svoltare a sinistra per andare al fiume. L’impatto è stato violento, tanto che il motociclista è stato immediatamente trasportato dall’elisoccorso di Pavullo a Baggiovara: è in terapia intensiva.

Incolumi invece i due ragazzi a bordo dell’auto. Sul posto, la polizia locale del Frignano, i vigili del fuoco e l’autosoccorso Pavullese Covili. La Fondovalle è rimasta chiusa per circa un’ora.

r.p.