Schianto tra una moto e un’auto: centauro 24enne in terapia intensiva

E’ ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara il ragazzo di 24 anni, E. G. le iniziali, che giovedì pomeriggio, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in un incidente sulla Panaria a Solara di Bomporto. Il sinistro è accaduto intorno alle 17, all’intersezione tra la Sp2 Panaria Bassa con via 1° Maggio. Per cause ancora in corso di accertamento, la motocicletta si è scontrata frontalmente con un’auto, condotta da un 45enne anche lui residente nel territorio. Nel forte impatto, ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato a terra riportando gravi traumi e diverse ferite.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivate l’ambulanza, l’automedica, l’elisoccorso e i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il 24enne, poi, viste le gravi ferite riportate è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove tutt’ora si trova ricoverato in terapia intensiva. La prognosi rimane ancora riservata.

Illeso, fortunatamente, il conducente dell’auto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada per consentire i soccorsi ed i rilievi di legge.

Dopo oltre un’ora, la strada è stata riaperta alla viabilità. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

