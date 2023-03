Schianto, un’auto va a fuoco: 71enne gravissima

Soccorsi mobilitati ieri mattina a Tressano (Reggio) per un incidente avvenuto verso mezzogiorno: una donna di 71 anni di Formigine è stata portata in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara. Coinvolte nello schianto due Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione un’auto (guidata dalla 71enne) proveniva da via Raffaello e si è immessa sulla strada provinciale 486R in cui procedeva l’altro mezzo condotto da un ragazzo di 30 anni di Fiorano. Le due auto si sono scontrate e la Fiat Panda del 30enne ha poi preso fuoco nella parte anteriore. L’incendio è stato domato con un estintore. Sono arrivati gli operatori inviati dalla centrale operativa del 118, intervenuti con due ambulanze e il personale dell’automedica. Sono anche giunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle due macchine. Momenti di grande paura e apprensione per le due persone rimaste ferite. La donna è stata urgentemente trasferita, in codice rosso, all’ospedale di Baggiovara per essere sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso da parte dei sanitari del nosocomio. La 71enne è stata poi ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. In ospedale a Sassuolo è stato invece accompagnato, in condizioni di salute di media gravità, l’altro automobilista. Fortunatamente il ragazzo non è in pericolo di vita. A Tressano, oltre ai mezzi del 118 e ai pompieri, è arrivata la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi e coordinare il traffico.

Matteo Barca