Schianto violento contro il semaforo

Un forte rumore e un violento schianto, quello causato dall’incidente che si è verficato ieri pomeriggio in viale Cavallotti all’intersezione con via Lenin.

Riavvolgendo il nastro, erano circa le 17 quando una macchina si è schiantata contro il palo del semaforo, che si è spezzato in due. La scena che si è presentata ieri pomeriggio ai testimoni e ai primi soccorritori ha destato subito molta preoccupazione: secondo alcuni testimoni presenti sul luogo, infatti, l’auto sarebbe arrivata dal centro in direzione via Ugo da Carpi a velocità sostenuta e avrebbe fatto tutto da sola: non risultano infatti coinvolti altri mezzi o pedoni nello schianto.

Il conducente, un uomo di 75 anni, deve quindi avere perso il controllo della vettura: è stato portato all’ospedale di Carpi mentre la donna che sedeva al suo fianco è stata trasportata a Baggiovara.

Fortunatamente, nonostante il violento impatto, i due non hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno subito messo in sicurezza il mezzo, più ambulanze del 118 e la Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine.

"Abbiamo sentito un botto pazzesco e siamo subito corsi in strada – raccontano alcuni residenti e negozianti –. Una macchina era accartocciata attorno al palo del semaforo. La parte davanti dell’auto era completamente distrutta e dentro una signora che non si muoveva. Abbiamo davvero temuto il peggio". Gli agenti della Polizia locale, oltre ad effettuare i necessari rilievi, hanno provveduto a regolare il traffico. Viale Cavallotti è stato chiuso al traffico, e si sono verificati disagi alla circolazione, visto anche il traffico sempre sostenuto che transita per quelle vie centrali.

m.s.c.