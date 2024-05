Schlein a Fossoli: "Custodire la storia"

"Sono uno degli ultimi testimoni rimasti. Tiriamo avanti, in gamba! Mi raccomando, andiamo a votare e votiamo per il non peggio". L’incoraggiamento, per quanto non troppo entusiasmante, è sincero. Lo ha rivolto ai vertici del Partito democratico Vanni Corradi, figlio di uno dei ‘martiri’ trucidati in piazza a Carpi il 16 agosto 1944, pochi minuti prima del comizio a sostegno del candidato sindaco Riccardo Righi. A raccogliere l’augurio è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, accompagnata dal presidente Stefano Bonaccini che insieme hanno visitato il campo di Fossoli con il Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, l’ex premier Romano Prodi e il presidente della fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti. "Dobbiamo preservare la memoria della storia e delle tragedie della storia - ha detto Schmit - ancora di più oggi, perché c’è chi vuole riscrivere la storia, riscrivere i drammi e le tragedie dell’Europa. L’Europa è prima di tutto un progetto di pace, non dobbiamo mai stancarci di dirlo e di batterci per un’Europa libera e unita". Un messaggio che è risuonato in piazza, dove più volte è stato ricordato l’intervento che l’allora Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tenne al campo di Fossoli nel luglio 2021. La tappa carpigana della campagna elettorale in vista delle europee e delle amministrative è stata l’occasione per ribadire il "clima sereno" che si respira in casa Dem, almeno secondo la segretaria e il presidente che dal palco si sono incoraggiati proprio su questo tema. "Io e Elly stiamo insieme e staremo insieme in futuro. Il Pd non è mai stato stato unito come in questo momento". Sull’esito delle elezioni di giugno c’è fiducia: "Più che ai sondaggi – ha detto Schlein – guardiamo al calore con cui ci accolgono le persone. Stiamo girando tutta l’Italia, stiamo facendo una campagna centrata sull’Europa che vogliamo, un’Europa più sociale, più vicina ai bisogni delle persone, un’Europa degli investimenti comuni e non più dei paradisi fiscali, un’Europa più giusta, dei diritti e dell’inclusione" ha concluso Schlein.

Paolo Tomassone