Schubert, Ravel, Chopin. Duo pianistico in scena

Prenderà il via domani alle 18, presso l’auditorium Rustichelli della sede di Carpi del Conservatorio Vecchi Tonelli (via San Rocco 5) il Festival del Duo pianistico. La rassegna proporrà cinque concerti per altrettanti venerdì (sempre con ingresso libero): protagonisti saranno docenti e studenti del Conservatorio, con una scelta musicale che abbraccerà pagine pianistiche fra Otto e Novecento, da Schubert e Debussy, da Chopin a Ravel e Poulenc. Per il primo concerto, saranno alla ribalta due pianisti d’eccellenza, Giuseppe Fausto Modugno, direttore del Conservatorio, con l’australiana Elyane Laussade, interprete di fama internazionale. Eseguiranno la "Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani D 940" di Franz Schubert, e la "Sonata in fa minore op. 34 bis" per due pianoforti di Johannes Brahms.

Elyane Laussade, laureata alla Juilliard School di New York, ha incantato le platee di tutto il mondo con il suo stile esecutivo espressivo e con la sua forte individualità. "È una pianista dalla tecnica impeccabile e potente, interprete originale con un impeccabile senso dello stile e di seducente comunicativa", ha scritto di lei il New York Times. Vive da anni a Melbourne ed è considerata una delle migliori concertiste australiane. Giuseppe Fausto Modugno si è formato alla scuola di Franco Scala e si è laureato in Lettere all’università di Bologna. Dal 1994 è membro dell’Accademia Filarmonica di Bologna, di cui è stato per anni consigliere artistico: fin dalla nascita (nel 2004) è stato segretario artistico dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado. Il suo repertorio spazia dai classici ai contemporanei e nei suoi programmi ama accostare al grande repertorio pagine di compositori viventi e brani inediti, frutto di un’appassionata e continua ricerca.

s.m.