Sci, aiuti per gli impianti. Fondi per otto progetti

Dei quindici progetti presentati da enti pubblici e privati per la riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti di risalita della montagna emiliano romagnola, per una spesa complessiva di 14 milioni di euro, ben otto riguardano il nostro Appennino, per un costo di oltre quattro milioni di euro. Il finanziamento regionale totale per realizzare le opere ammonta a quasi 7,4 milioni di euro, di cui 3,5 dal Funt (Fondo unico nazionale del turismo). Nel modenese sono interessate tutte le nostre stazioni sciistiche. A iniziare dal Cimone, dove verrà sostituita la seggiovia nel secondo tronco del Cimoncino, nei Comuni di Sestola, che è anche soggetto attuatore, e Fanano, del costo di due milioni di euro.

Il nuovo impianto verrà realizzato sullo stesso tracciato esistente e consisterà in una seggiovia quadriposto ad aggancio fisso. Saranno anche realizzate nuove stazioni di partenza e arrivo. Altro intervento riguarda Montecreto, con la riqualificazione e revisione della funivia "Stellaro-Rovinella" del costo di un milione di euro. É anche previsto il potenziamento dell’impianto di innevamento artificiale della stazione da fondo di S. Geminiano a Frassinoro, dal costo di 200mila euro. Opere queste, finanziate a metà dal Fondo Funt e dalla Regione. Altro intervento riguarda la realizzazione di una nuova cabina elettrica a uso degli impianti della stazione di Sant’Anna Pelago, rinnovata di recente, per una spesa di 350mila euro (132 mila Regione, 106.750 euro da Funt e 105mila dal Comune beneficiario). Alla Stazione Piane di Mocogno è prevista la sostituzione di tappeto di risalita a servizio della pista bob e slittini per una spesa complessiva di 135mila euro, finanziati dal Fondo Funt e dalla Regione. Gli altri tre interventi, finanziati completamente dalla Regione a sostegno di privati, prevedono contributi per 385 mila euro a fronte a una spesa ammissibile di 600 mila e riguardano la sicurezza nelle stazioni del Cimone: la revisione generale della seggiovia del Faggio Bianco con 118.500 euro di contributi su una spesa ammissibile di 200mila; la revisione (ultimo stralcio) di Lamaccione Piancavallaro con contributi regionali di 148.150 euro su 250 mila; la revisione generale (primo stralcio) di Polle Ariete con 118.500 euro di contributi, su 200mila di spesa ammissibile. "Con questi interventi - commenta Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo - vogliamo aumentare la sicurezza delle strutture e rendere la nostra montagna sempre più attrattiva e vivibile in ogni stagione dell’anno, potenziando e rendendo strutturale la crescita economica legata al turismo di questi territori".

Walter Bellisi