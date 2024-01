Sci di fondo, nuovi investimenti: "Una stagione ricca di sorprese"

Con nuovi investimenti e un’offerta sempre più completa, è partita la stagione invernale alle Piane di Mocogno. Ieri tante famiglie hanno raggiunto la località di montagna per vivere il primo vero weekend della stagione con tanta neve e temperature invernali. La giornata di oggi non sarà da meno, con le piste da sci (sia di fondo che alpino), da bob e il baby park aperti: una serie di servizi dedicati davvero a tutte le necessità, per grandi e piccini che si vogliono divertire insieme sulla neve. Per i ragazzi, poi, da pranzo e fino a sera sarà musica no-stop sulle piste in concomitanza dell’après-ski organizzato dai ragazzi di ‘Lama by Night’, per il quale si attendono centinaia di persone da tutta la provincia. Già dalle 12.30 partiranno i primi match di ‘Snow Volley’, un torneo di pallavolo in tuta da sci che ha riscosso particolare successo: "Abbiamo già iscritte 12 squadre, per un totale di circa 70 persone. La nostra idea sembra essere piaciuta molto", ha spiegato ieri Federico Ricchi, uno degli organizzatori di ‘Lama by Night’. I dj in consolle accompagneranno per tutta la giornata le persone presenti e, nel primo pomeriggio, dopo le ultime sciate, prenderà il via il vero e proprio après-ski come nelle baite sulle Alpi, fino a sera. Ci saranno diverse postazioni bar e, già dalle 12, uno stand gastronomico a cura dello ‘Sci Club Olimpia Lama’.

Guardando all’offerta, le Piane si ritrovano quest’inverno con i risultati di nuovi investimenti pubblici e privati: "Sulle piste è in funzione il nuovo tapis roulant, più lungo e moderno del precedente, spostato al margine dell’area attrezzata per bob e slittini: si tratta di un investimento di 135mila euro, reso possibile dal sostegno della Regione – sottolinea il sindaco Gian Battista Pasini – . Il Centro Fondo ‘Piana Amorotti’ - l’unico centro Fisi per lo sci di fondo in Emilia-Romagna - resta un punto di eccellenza per tutto l’Appennino e la stazione delle Piane di Mocogno che, con la ricchezza della sua offerta, è in grado di accogliere famiglie e ragazzi in un contesto ottimale". A credere nelle potenzialità delle Piane continua ad essere lo storico hotel Mazzieri, attivo da quattro generazioni, che proprio in questi giorni è pronto a ricevere i turisti in camere interamente rinnovate grazie ad un significativo investimento privato.

Riccardo Pugliese