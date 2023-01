Sci, il freddo ora aiuta l’innevamento artificiale

A fine perturbazione, la neve ieri è scesa sino ai 1.500 metri di Passo del Lupo e Lago Santo. Un manto sottile, che solo in alta quota ha superato la decina di centimetri, deludendo le pur poche aspettative degli operatori turistici. Si spera ora nel ritorno delle temperature verso valori più consoni alla stagione, che già ieri sera hanno consentito l’entrata in funzione di alcuni impianti d’innevamento programmato sul Cimone grazie ai meno 4 gradi in giornata. Notevole comunque il quantitativo di pioggia caduta tra domenica e lunedì, tanto che le stazioni di rilevamento di Emilia Romagna Meteo hanno registrato 113 mm sul crinale. Con una situazione simile, è stata confermata la chiusura almeno sino a venerdì 13 gennaio anche dell’unica sciovia in funzione sul Cimone.

"Se ci saranno le condizioni -dicono gli impiantisti- la riapertura è prevista per il week-end del 14-15 gennaio". Sui danni economici sinora registrati, domani a Roma incontro al Ministero del Turismo per definire un Piano Straordinario per l’Appennino senza neve. Il presidente della Regione Bonaccini e l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, assieme agli assessori Leonardo Marras (Toscana) e Daniele Damario (Abruzzo) avevano chiesto questo incontro urgente alla ministra del Turismo Daniela Santanchè: "Le Regioni non possono essere lasciate da sole – hanno detto Bonaccini e Corsini - poiché occorre un piano straordinario per far fronte a una situazione altrettanto straordinaria. I nostri operatori dell’Appennino bianco dopo le stagioni cancellate dal Covid, oggi sono alle prese con un altro momento nero che sta cancellando gran parte degli incassi dell’inverno con effetti che rischiano di essere irreversibili".

Dal crinale tosco-emiliano, Andrea Formento di Federfuni Italia interverrà all’iniziativa: "Si va incontro alle nostre richieste di fare squadra per una prima risposta alle necessità del territorio, per l’intera filiera economica legata al turismo bianco: dagli impianti a fune ai dipendenti delle varie attività oltre naturalmente a albergatori ristoratori commercianti noleggiatori maestri di sci artigiani. E plaudiamo alla pronta disponibilità da parte della ministra Santanchè, della quale abbiamo avuto modo di apprezzare la profonda conoscenza delle realtà del turismo montano ed in particolare le esigenze della parte appenninica". "Tutti noi -conclude Formento - avremmo fatto a meno di dover affrontare una simile situazione, e in questo modo, perché l’assistenzialismo non rientra nella mentalità del Montanaro ma dobbiamo sostenere con forza il concetto di un Piano Strategico per l’Appennino per far sì che la nostra montagna abbia le medesime opportunità degli altri territori delle Alpi, o almeno di parte delle Alpi, che spesso indichiamo come modello economico".

g. p.